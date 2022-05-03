12:22 03.05.2022
Нападение на пожилую женщину в Алматы попало на видео
Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео нападения на пожилую женщину в частном секторе. В полиции Алматы уточняют, что по данному факту начата проверка, сообщает Zakon.kz.
Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на странице в Facebook отметил, что начата проверка.
Поручено сотрудникам УП Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматы, – уточнил Абдрахманов.