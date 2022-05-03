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12:22 03.05.2022

Нападение на пожилую женщину в Алматы попало на видео

видео, нападение на женщину, полиция Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео нападения на пожилую женщину в частном секторе. В полиции Алматы уточняют, что по данному факту начата проверка, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов на странице в Facebook отметил, что начата проверка.

Поручено сотрудникам УП Алатауского района обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для дачи правовой оценки действиям правонарушителей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в Департаменте полиции Алматы, – уточнил Абдрахманов.
Анастасия Московчук
Алматы
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