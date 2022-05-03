В каких случаях могут лишить водительских прав, рассказали в суде

Лишиться прав можно в следующих случаях:

за выезд на встречную полосу или создание аварийной ситуации в связи с нарушением ПДД – на шесть месяцев;

за нарушение скоростного режима от 20 до 40 км/ч более трех раз за год – на шесть месяцев (за однократное нарушение – штраф 10 МРП (30 630 тенге), за повторное – 40 МРП (122 520 тенге);

за использование поддельных номеров ТС, а также умышленное сокрытие номеров – на один год (или штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге);

за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также передачу управления автомобилем нетрезвому человеку – на семь лет с дополнительным административным арестом сроком на 15 суток. Повторное нарушение в течение года после истечения срока административного взыскания приведет к административному аресту на 20 суток и лишению права управления транспортным средством сроком на восемь лет;

если водитель отказывается от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения – можно лишиться прав на восемь лет с административным арестом на 15 суток;

за ДТП, причинившее имущественный вред пострадавшей стороне, водитель будет лишен прав на шесть месяцев или должен будет выплатить штраф в размере 20 МР;

если водитель находится в алкогольном опьянении, попал в ДТП с причинением имущественного вреда пострадавшим (или легкого ущерба здоровью) – на восемь лет;

за ДТП с причинением легкого вреда здоровью пострадавшей стороне – на девять месяцев (или штраф в размере 40 МРП);

если водитель – участник ДТП и покинул место происшествия – на один год;

за несоблюдение законных требований об остановке сотрудника транспортного контроля – от шести месяцев до одного года.

После того, как суд вынес решение о лишении прав на управление транспортным средством, водитель не имеет права управлять автомобилем до истечения срока наказания.

Как отметила специалист, восстановить права досрочно в Казахстане нельзя.

После истечения срока наказания забрать водительское удостоверение можно по месту регистрации.

Для этого необходимо предоставить в СЦОН следующие документы: