В каких случаях могут лишить водительских прав, рассказали в суде
Лишиться прав можно в следующих случаях:
за выезд на встречную полосу или создание аварийной ситуации в связи с нарушением ПДД – на шесть месяцев;
за нарушение скоростного режима от 20 до 40 км/ч более трех раз за год – на шесть месяцев (за однократное нарушение – штраф 10 МРП (30 630 тенге), за повторное – 40 МРП (122 520 тенге);
за использование поддельных номеров ТС, а также умышленное сокрытие номеров – на один год (или штраф в размере 20 МРП (61 260 тенге);
за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также передачу управления автомобилем нетрезвому человеку – на семь лет с дополнительным административным арестом сроком на 15 суток. Повторное нарушение в течение года после истечения срока административного взыскания приведет к административному аресту на 20 суток и лишению права управления транспортным средством сроком на восемь лет;
если водитель отказывается от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения – можно лишиться прав на восемь лет с административным арестом на 15 суток;
за ДТП, причинившее имущественный вред пострадавшей стороне, водитель будет лишен прав на шесть месяцев или должен будет выплатить штраф в размере 20 МР;
если водитель находится в алкогольном опьянении, попал в ДТП с причинением имущественного вреда пострадавшим (или легкого ущерба здоровью) – на восемь лет;
за ДТП с причинением легкого вреда здоровью пострадавшей стороне – на девять месяцев (или штраф в размере 40 МРП);
если водитель – участник ДТП и покинул место происшествия – на один год;
за несоблюдение законных требований об остановке сотрудника транспортного контроля – от шести месяцев до одного года.
После того, как суд вынес решение о лишении прав на управление транспортным средством, водитель не имеет права управлять автомобилем до истечения срока наказания.
Как отметила специалист, восстановить права досрочно в Казахстане нельзя.
После истечения срока наказания забрать водительское удостоверение можно по месту регистрации.
Для этого необходимо предоставить в СЦОН следующие документы:
документ, удостоверяющий личность;
судебное постановление о лишении прав на управление транспортным средством;
справку о прохождении медосмотра;
справку о прохождении психологического и наркологического осмотра;
результат экзаменационной проверки на знание ПДД.