Вопрос отправки казахстанских миротворцев на Донбасс не рассматривается — Минобороны

Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов

Замминистра напомнил, что участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.