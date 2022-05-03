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Законодательство РК
13:48 03.05.2022

Вопрос отправки казахстанских миротворцев на Донбасс не рассматривается — Минобороны

Казахстан, миротворцы, Донбасс, министерство обороны, разъяснение Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов прокомментировал вопрос по поводу того, идут ли переговоры об отправке казахстанских миротворцев на Донбасс, передает корреспондент Zakon.kz.
Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено. Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов

Замминистра напомнил, что участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.

На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом применение Вооруженных сил возможно. В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по данному вопросу не ведутся. Султан Камалетдинов
Оксана Скибан
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