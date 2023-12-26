Как и к чему готовят казахстанских миротворцев, рассказали в Минобороны

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК 26 декабря рассказал, как расширилась география миссий казахстанских миротворцев и какую подготовку они проходят, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель министра обороны РК, генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, по приглашению ООН Казахстан готовится направить национальный миротворческий контингент в количестве 139 человек в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах. Миротворцы проходят комплексную подготовку на базе учебного центра "Бітімгер".

"Подготовка началась еще весной прошлого года, и с апреля по октябрь был самый интенсивный период. Довольно-таки сложный процесс подготовки, наиболее трудная языковая подготовка, потому что практически весь командный состав должен владеть иностранным языком, в данном случае – английским. Кроме того, подготовка осуществляется по стандартам ООН, и это накладывает соответствующий отпечаток. Но сейчас это все позади, у нас остался основной вопрос – одобрение парламентом решения о направлении этого контингента. Срок готовности к выполнению миссии – 15 марта 2024 года". Султан Камалетдинов

По словам замминистра обороны, планируется, что казахстанские миротворцы будут выполнять миссию на Голанах по ротационной схеме. Каждый год контингент будет меняться, отслужившие год отправятся домой, а им на смену заступит новая группа подготовленных миротворцев.

"Задачи наших миротворцев – наблюдение за выполнением требований соответствующей резолюции ООН. Там как таковых боевых действий нет, военнослужащие будут заниматься патрулированием и наблюдением". Султан Камалетдинов

Вице-министр также сообщил, что во исполнение поручения президента географию присутствия казахстанских миротворцев расширят.

"До 2018 года обязательства Республики Казахстан ограничивались лишь участием наблюдателей и штабных служащих в миссиях ООН. На сегодняшний день имеется опыт развертывания казахстанского миротворческого подразделения в составе индийского миротворческого батальона в миссии ООН в Ливане (UNIFIL), расширен количественный состав участия наблюдателей и штабных офицеров в миротворческих миссиях". Султан Камалетдинов

По информации Минобороны, в апреле и ноябре 2023 года прошли ротации казахстанского миротворческого контингента в миссии ООН в Ливане (шесть военнослужащих в составе индийского контингента и два штабных офицера в составе итальянского контингента). Продолжили также ротацию казахстанских офицеров, проходящих службу в миссиях ООН в Западной Сахаре (шесть офицеров), в миссии ООН в Центральноафриканской Республике (два офицера), в Конго (два офицера).

За все время его существования в казахстанском миротворческом подразделении прошли службу 607 военнослужащих, в том числе семь женщин. Сейчас в миротворческих миссиях от Вооруженных Сил Казахстана принимают участие 19 военнослужащих, в том числе одна женщина.

Продолжается согласование с оборонными ведомствами Пакистана, Турции, КНР совместного развертывания миротворческого подразделения и штабных офицеров в миссиях ООН.

Историю о том, как казахстанский миротворец спас младенца и стал ему новым отцом, можно прочесть здесь.

