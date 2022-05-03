Ронни О'Салливан стал семикратным чемпионом мира по снукеру

2 мая в Шеффилде в финале турнира, как отмечено на сайте Home of Snooker, 46-летний англичанин победил соотечественника Джадда Трампа со счетом 18:13.

Стоит отметить, что ранее он побеждал на турнирах в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020 годах.

«Легенда» современного снукера после завершения турнира сказал: «Это, наверное, лучший результат в моей жизни».

Мне приходилось бороться за каждое очко. Как мне кажется, Джадд уже стал великим игроком. Мне 46 лет, и я играю против ребят, которым чуть за 20. Они заставляют меня оставаться в форме, следить за здоровьем и придерживаться разумного графика, – приведены слова О'Салливана на сайте osullivan.ru.

Фото: Instagram/ronnie

По статистике Ронни О’Салливан является самым успешным матчевым игроком — на его счету более 75% побед от общего числа сыгранных матчей.

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