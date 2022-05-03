Лжеполицейские обманули казахстанцев почти на 6 млн тенге

Как сообщается на сайте информационного медиапортала МВД РК, заявление от 60-летнего жителя Сарани поступило в городской отдел полиции.

Мужчина стал жертвой мошеннических действий неких лиц. Потерпевший следовал по одной из улиц, когда к нему подошли двое неизвестных и представились сотрудниками полиции. Под предлогом проверки они сфотографировали удостоверение личности мужчины, а затем вернули документ. Через несколько дней к заявителю поступили SMS-сообщения из финансовых учреждений, где на его имя было оформлено четыре кредита на 3 млн 924 тыс. тенге, – говорится в сообщении.

По данным следствия, на эту сумму была приобретена электронная техника в магазинах Нур-Султана и Жезказгана.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Сарани по ст. 190, ч. 3 УК РК «Мошенничество», – следует из сообщения.

Кроме того, в отдел полиции Шахтинска обратился 61-летний житель города.

Так же, как и в первом случае, мнимые полицейские выманили у мужчины удостоверение личности. Потерпевший поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформлен кредит на 1 млн 995 тыс. тенге. МВД РК

Как сообщил замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин, сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых – 25-летнего жителя Павлодарской области и 28-летнего жителя Северо-Казахстанской области.