Беспорядки-2022: под стражей остаются 150 человек

На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находится 1150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах – 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие. По данным делам под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина подозреваемых в основном доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Между тем, по словам Адилова, завершено и направлено в суд 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых. При этом, как уточнили на брифинге, основным приоритетом для полиции является возмещение ущерба потерпевшим гражданам.

Хотелось бы отметить, что по делам, направленным в суд, потерпевшим уже возмещен ущерб на сумму порядка 100 млн тенге. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Согласно информации представителя ведомства, на сегодня из-под стражи освобождены 333 подозреваемых.

Большинство из них отпущены под домашний арест – это 96 лиц, залог – 78, подписку о невыезде – 67 и личное поручительство – 11. Кроме того, по приговорам суда из-под стражи также освобожден 81 подсудимый.

Следует отметить, что, наряду с положительными характеристиками, одним из оснований освобождения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается в ходе следствия и суда. Так, местный житель Алматы в ходе массовых беспорядков совершил кражу продуктов питания из одного крупного супермаркета. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу. В ходе следствия подозреваемый полностью возместил материальный ущерб. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Другой пример: трое уроженцев Алматинской области в ходе массовых беспорядков похитили из торгового дома в Талдыкоргане бытовую технику на сумму более 950 тыс. тенге. Подозреваемым судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. С учетом наличия у одного подозреваемого на иждивении двух малолетних детей, а у второго подозреваемого – матери, а также полного возмещения ими причиненного ущерба, мера пресечения на стадии досудебного расследования изменена на домашний арест.

Глава следственного департамента отметил, что все содержащиеся под стражей подозреваемые по делам органов внутренних дел арестованы с санкции суда на основании достаточных доказательств.