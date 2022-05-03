15:30 03.05.2022
Завершено расследование убийства солдата-срочника во время январских событий в Кызылорде
Фото: Zakon.kz
В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали подробности гибели солдата-срочника во время массовых беспорядков в Кызылорде, передает корреспондент Zakon.kz.
Заместитель начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов сообщил, что расследование в отношении одного из участников январских событий, совершившего особо тяжкое преступление, завершено.
5 января он и его сообщники жестоко избили водителя КамАЗа национальной гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику, подложив на педаль газа кирпич, и направил машину в сторону оцепления военнослужащих. При этом сам преступник выпрыгнул из кабины КамАЗа. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы Кайсаров М.Заместитель начальника Первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов
По словам Килымжанова, действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма.