Изъято похищенное имущество казахстанцев на сумму более 340 млн тенге – МВД

Продолжаются мероприятия по обнаружению и изъятию имущества граждан, похищенного во время беспорядков. Сотрудниками полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

В пример он привел, что четыре уроженца Алматинской области 5 января в Алматы (ул. Алимжанова) совершили кражу 27 мобильных телефонов на общую сумму более 3 млн 555 тыс. тенге.

Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и, с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба, осуждены к трем годам ограничения свободы.

Также начальник Следственного департамента МВД РК сообщил, что органами внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию похищенного, а также незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия.

Так, на сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1499 единиц оружия и более 35,6 тыс. боеприпасов.