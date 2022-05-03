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Законодательство РК
15:17 03.05.2022

Какие меры принимаются в Алматы для стабилизации цен на овощи

базар, овощи, цены Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы стабилизированы цены на продукты питания и принимаются меры по недопущению их роста. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары стоит на особом контроле.

Мы направили все свои силы для обеспечения продовольственной безопасности города и сдерживания цен на социально значимые товары. Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин

Оразалин сообщил, что в настоящее время в Алматы имеется достаточный объем готовой продукции, а также сырья у производителей. Эти запасы ежедневно пополняются фермерами и товаропроизводителями из регионов страны, поэтому дефицит социально значимых продовольственных товаров не прогнозируется.

Кроме того, внедрен механизм предоставления льготных займов крупным поставщикам, производителям и торговым сетям, который позволяет фиксировать отпускные цены на полках, минуя цепочку посредников.

Достигнуты договоренности с производителями Туркестанской области по поставкам раннеспелой капусты. Первая партия уже поступила на прилавки города.Еркебулан Оразалин

По словам руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы, в мае будут начаты поставки картофеля, лука и моркови в общем объеме более 7 тыс. тонн сроком до конца августа. С июля планируется поставка 3,5 тыс. тонн картофеля, моркови, лука и капусты из Алматинской области.

Для закладки 5 тыс. тонн картофеля и 2 тыс. тонн моркови планируется выделить 300 млн тенге товаропроизводителю из Павлодарской области.

Анастасия Стативкина
Алматы
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