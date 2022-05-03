Инфляция в Казахстане достигла 13,2%

Как отмечается, за год больше всего подорожали продовольственные товары – 17,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, платные услуги – на 8,9%.

По сравнению с апрелем прошлого года повышение цен отмечено на сахар-песок, свежие овощи, картофель и мясо птицы.

Снижение же цен наблюдалось на яйца – 4,1%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.

По словам директора департамента статистики цен бюро Куанышбека Жакыпбекулы, с начала этого года в структуре индекса продовольственные товары составляют 40,7%, непродовольственные – 30,2%, платные услуги – 29,1%.

Ежемесячно бюро осуществляет регистрацию цен по полному набору товаров и услуг. Учитываются цены продовольствия, бытовых и хозяйственных товаров, взрослой и детской одежды, услуг здравоохранения, транспорта и т.д., всего – 508 позиций. Мы мониторим цены по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районов. Директор департамента статистики цен бюро Куанышбек Жакыпбекулы

По словам директора, прирост цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года (к апрелю 2021 года) составил 11,1%.

При этом уровень цен на автомобили вырос на 19,2%, бытовые приборы – на 18,1%, товары личного пользования – на 15,1%, строительные материалы – на 14,7%, моющие и чистящие средства – на 14,3%, мебель и предметы домашнего обихода – на 13%, текстильные изделия – на 8%, фармацевтическую продукцию – на 7,6%.

Цены на платные услуги за год подорожали на 8,9%. Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 13,9%, санаториев – на 12%, здравоохранения – на 11,9%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11%, гостиниц – на 5,7%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 5,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг также наблюдается повышение тарифов, за год электроэнергия подорожала на 10,6%, вывоз мусора – на 7,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 3,2%, водоотведение – на 1,1%.

Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде – на 2,3% и 1,1%, соответственно.