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Законодательство РК
16:06 03.05.2022

Процесс отбора и приема на госслужбу полностью оцифруют в Казахстане

акорда, Токаев, Жазыкбаев, встреча Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства РК по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева. Главе государства был представлен отчет о текущей деятельности агентства и задачах на предстоящий период, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что агентством проработаны вопросы по исключению излишних препятствий и барьеров для поступления на государственную службу, упрощению порядка выхода из нее, а также повышению открытости госслужбы для любого казахстанца. Особое внимание было уделено процессу дебюрократизации деятельности госаппарата.

Председатель агентства сообщил о реализации программы модернизации информационной системы «Е-қызмет» на 2022-2023 годы. По его словам, до конца нынешнего года посредством создания внешнего портала на базе «Е-қызмет» будет полностью оцифрован процесс отбора и приема на государственную службу. В 2023 году будет проведена работа по автоматизации других кадровых процессов, включая ротацию, стажировку, повышение квалификации, – говорится в сообщении.

Кроме того, Дархан Жазыкбаев рассказал о повышении качества деятельности государственной службы.

С 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга. Во исполнение поручения главы государства о сокращении подведомственных организаций предлагается преобразовать АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» в HR-институт в структуре Академии госуправления с сохранением штата и бюджета.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы отбора на госслужбу, продвижению принципа меритократии и внедрению человекоцентричной сервисной модели госаппарата.

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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