Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:11 03.05.2022

Доллар подешевел еще на четыре тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,64 тенге, снизившись на 3,98 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля не изменился и держится на уровне 6,25 тенге.

По китайскому юаню также торгов не проводилось, он равен 67,52 тенге.

Курс евро – 470,67 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-447 тенге, евро – по 463-472 тенге, российские рубли – по 5,5-5,85 тенге.

Лариса Черненко
KASE
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все