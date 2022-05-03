16:11 03.05.2022
Доллар подешевел еще на четыре тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,64 тенге, снизившись на 3,98 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля не изменился и держится на уровне 6,25 тенге.
По китайскому юаню также торгов не проводилось, он равен 67,52 тенге.
Курс евро – 470,67 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-447 тенге, евро – по 463-472 тенге, российские рубли – по 5,5-5,85 тенге.