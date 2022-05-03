Вакцинация от COVID-19 — опубликовано новое постановление

Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде, – говорится в постановлении.

Интервал между последней прививкой против коронавируса и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.

Постановление вводится в действие со дня подписания.