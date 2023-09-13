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Стало известно, когда в Казахстане начнут вакцинацию против гриппа

Стало известно, когда в Казахстане начнут вакцинацию против гриппа Фото: pixabay
Главный государственный санврач Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление о провидении противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации против гриппа с 1 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz

Согласно постановлению в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу будут проведены:

  • вакцинации против гриппа с 1 октября.
  • В медицинских организациях обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков.
  • Первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.
  • В детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ и гриппа.
  • В организациях среднего образования: при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе в течение одного инкубационного периода, рекомендуется отмена кабинетной системы обучения; в случае если заболевших больше 30% в классе учащиеся переводятся на онлайн-обучение.

Как сообщали ранее, в прошлом году кампания по вакцинации населения от гриппа также стартовала с 1 октября. Было закуплено за счет бюджета 2,3 млн доз вакцины против гриппа.

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