О платежном балансе страны рассказали в Нацбанке

За первый квартал 2022 года текущий счет сложился с профицитом в размере 2,2 млрд долларов (в первом квартале 2021 года наблюдался дефицит в размере 1,6 млрд долларов). Нацбанк РК

Как пояснили в Нацбанке, переход отрицательного сальдо текущего счета в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса.

Профицит торгового баланса составил 9,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом.

Экспорт товаров по методологии платежного баланса увеличился на 7,6 млрд долларов США (+66,4%) и составил 19,1 млрд долларов.

Увеличение экспорта в первую очередь связано с ростом мировых цен на нефть и газовый конденсат. Импорт товаров вырос на 1,3 млрд долларов (+17,0%), до 9,1 млрд долларов. Нацбанк РК

Доходы иностранных прямых инвесторов составили 7 млрд долларов, увеличившись на 2,5 млрд долларов (+53,3%).

При этом доходы от участия в капитале выросли в 1,7 раза, до 6,4 млрд долларов. Рост доходов также связан с растущими мировыми ценами на экспортируемое сырье.