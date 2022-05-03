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19:05 03.05.2022

Пропавшего мальчика из Экибастуза нашли в поезде

поезд Фото: pixabay
Во вторник, 3 мая, мальчик вышел погулять на площадке в районе музыкальной школы города Экибастуза. Через час мама вышла за ребенком и не обнаружила его, передает Zakon.kz.

Мама мальчика позвонила в дежурную часть Управления полиции города Экибастуза. Сразу был ориентирован личный состав, в том числе и линейная полиция.

Несовершеннолетний найден в поезде направлением Павлодар — Шымкент, возле станции Шидерты. В настоящее время полицейскими ребенок снят с поезда и в пути в город Экибастуз. После чего будет передан родителям. Департамент полиции Павлодарской области
Ирина Лукичева
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