Пропавшего мальчика из Экибастуза нашли в поезде

Мама мальчика позвонила в дежурную часть Управления полиции города Экибастуза. Сразу был ориентирован личный состав, в том числе и линейная полиция.

Несовершеннолетний найден в поезде направлением Павлодар — Шымкент, возле станции Шидерты. В настоящее время полицейскими ребенок снят с поезда и в пути в город Экибастуз. После чего будет передан родителям. Департамент полиции Павлодарской области