19:05 03.05.2022
Пропавшего мальчика из Экибастуза нашли в поезде
Фото: pixabay
Во вторник, 3 мая, мальчик вышел погулять на площадке в районе музыкальной школы города Экибастуза. Через час мама вышла за ребенком и не обнаружила его, передает Zakon.kz.
Мама мальчика позвонила в дежурную часть Управления полиции города Экибастуза. Сразу был ориентирован личный состав, в том числе и линейная полиция.
Несовершеннолетний найден в поезде направлением Павлодар — Шымкент, возле станции Шидерты. В настоящее время полицейскими ребенок снят с поезда и в пути в город Экибастуз. После чего будет передан родителям. Департамент полиции Павлодарской области