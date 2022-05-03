Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа в Актобе

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Актюбинской области, ребенок с различными травмами госпитализирован в ОДКБ.

Необходимо более пристально контролировать досуг и местонахождение несовершеннолетних детей в целях профилактики несчастных случаев. В весенне-летний период одной из причин детского травматизма и смертности является выпадение детей из окон. Бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра зачастую приводят к несчастным случаям, гибели и травматизму с их участием при различных обстоятельствах, – обратились полицейские к горожанам.

Ранее специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, как избежать трагедии и надежно обезопасить окна в своем жилище.