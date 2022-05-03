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Законодательство РК
16:25 03.05.2022

Как предотвратить падение детей из окон, рассказали в ДЧС Алматы

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Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали корреспонденту Zakon.kz, как избежать трагедии и надежно обезопасить окна в своем жилище.

Старший инженер Управления ликвидации ДЧС Алматы Гульдана Нурымбетова рассказала, что сотрудники департамента регулярно проводят профилактическую работу во всех районах города, рассказывая взрослым, какой трагедией может обернуться их невнимательность.

профилактичкская беседа, безопасность, дети

Фото: ДЧС Алматы

Падения детей из окон стали больной темой, особенно — с момента появления пластиковых окон, так как открыть их не составит особого труда даже для маленького человечка.Гульдана Нурымбетова

По словам специалиста, зачастую несчастные случаи происходят, когда взрослые оставляют окна и балконы открытыми круглосуточно.

Родители надеются на москитную сетку, которая сама по себе создает только иллюзию безопасности. Это совсем непрочная конструкция, и даже при легком давлении она может выпасть из окна.Гульдана Нурымбетова

В зоне особого риска находятся дети до пяти лет, которые от природы любопытны, но еще не умеют распознавать опасность.

памятка окна

Фото: Zakon.kz

По словам специалистов, есть несколько вариантов надежных фиксаторов, которые помогут обезопасить окна в жилище.

Ограничитель с тросиком (подходит для пластиковых, деревянных и алюминиевых конструкций) не позволяет распахнуть окно настежь.

Открытие окна в режиме проветривания не требует разблокировки механизма, а трос обеспечивает безопасную ширину зазора.

Гребенка — металлический или пластиковый фиксатор, который монтируется под оконной ручкой. Неоспоримое преимущество — можно открыть окно всего на 7 см.

Гребенку прикрепляют на неподвижную часть рамы и, в зависимости от конструкции, она может подниматься либо опускаться, занимая при этом не так много места.

Анастасия Беньяминова
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