«Робинбек» наказан: блогера оштрафовали за нарушение ПДД в Алматы

Полицейские посмотрели шуточный ролик блогера о том, как он якобы ворует авто у богатых и возит бедных, и решили наказать за явное нарушение правил дорожного движения.

Гражданин 1987 года рождения привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 593, ч. 2 КРК об АП «Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности». Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов