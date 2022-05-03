21:34 03.05.2022
«Робинбек» наказан: блогера оштрафовали за нарушение ПДД в Алматы
Фото: скриншот видео
Популярного алматинского вайнера и блогера Сергазы Токтарбека, более известного как Сека, оштрафовали за то, что во время съемок своих роликов он ехал по городу, не пристегиваясь ремнем безопасности, передает Zakon.kz.
Полицейские посмотрели шуточный ролик блогера о том, как он якобы ворует авто у богатых и возит бедных, и решили наказать за явное нарушение правил дорожного движения.
Гражданин 1987 года рождения привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 593, ч. 2 КРК об АП «Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности». Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах. Замначальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов