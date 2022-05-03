Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:08 03.05.2022

В США надеются, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2030 года

космос Фото: pixabay
Глава NASA Билл Нельсон выступил на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США, передает Zakon.kz.
Мы видим все основания полагать, что РФ продолжит работу по МКС в ближайшем будущем. И, конечно, мы сами надеемся, что они продолжат работать на ней с нами до 2030 года, – цитирует ТАСС Нельсона.

Также глава NASA высказался по поводу отношений между американскими и российскими космонавтами. По его словам, он не видит ничего, что бы нарушило профессиональные отношения коллег.

Елена Беляева
Россия НАСА США
Налоговики отслеживают переводы госслужащих и их жен, превышающие $50 тысяч
03.05.2022
Нарушения на таможне — Генпрокуратура сообщила об ущербе государству на сотни млрд тенге
03.05.2022
Токаев подписал указ о переименовании Капшагая в Қонаев
03.05.2022
Сильный дождь с грозой и град ожидаются в Алматы
03.05.2022
Ливень, град и шквал ожидаются в горах Алматы
03.05.2022
Главная Топ LIVE Все