В США надеются, что Россия продолжит участие в программе МКС до 2030 года

Мы видим все основания полагать, что РФ продолжит работу по МКС в ближайшем будущем. И, конечно, мы сами надеемся, что они продолжат работать на ней с нами до 2030 года, – цитирует ТАСС Нельсона.

Также глава NASA высказался по поводу отношений между американскими и российскими космонавтами. По его словам, он не видит ничего, что бы нарушило профессиональные отношения коллег.