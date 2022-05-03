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22:41 03.05.2022

Неправильное питание и нарушение сна способствуют кожным заболеваниям – врач

кожа Фото: pixabay
Невролог Галина Смирнова рассказала о группе кожных заболеваний, возникающих в связи с психоэмоциональным напряжением и стрессом, передает Zakon.kz.

В интервью gazeta.ru врач отметила, что стрессовые факторы провоцируют снижение барьерной и иммунной функций кожи, активацию воспалительных процессов, замедление репарации ДНК и заживления повреждений. Все это приводит к повышению сухости и чувствительности кожи, ускорению старения, а также к обострению дерматологических заболеваний.

Особенно зависимыми от стрессового фактора являются такие заболевания кожи, как себорейный и атопический дерматиты, псориаз, нейродермит, экзема, алопеция, психогенный зуд. Помимо этого, результатом длительного влияния стресса является развитие воспалительных реакций и активация условно-патогенной флоры. Психогенный зуд связан с расстройствами психики. Зачастую он сопровождается тактильными галлюцинациями и жалобами на ощущение «ползания», – пояснила она.

Кроме того, на фоне стресса нередко встречается выпадение волос (алопеция). Наиболее часто регистрируется приобретенная форма выпадения волос – очаговая, или гнездная, алопеция. Волосы могут выпадать не только на голове, но и на теле, бровях и ресницах, уточняет эксперт.

По мнению специалиста, подвержены заболеваниям люди, имеющие генетическую предрасположенность, находящиеся в постоянном напряжении, как в умственном, психологическом, так и физическом, имеющие беспорядочный режим дня, нарушения сна, несбалансированное питание, заболевания системы пищеварения, эндокринной и нервной систем, подверженные вредным привычкам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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