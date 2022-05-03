23:37 03.05.2022
«Строгий выговор» за пощечину первокласснице: дело педагога пересмотрят в Мангистау
Фото: Zakon.kz
Видео, на котором школьницу бьют ладонью по лицу в коридоре учебного заведения, распространилось в социальной сети. Родители пострадавшей девочки требуют пересмотреть наказание проявившей агрессию учительнице, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 12 апреля в Акшукурской школе-гимназии Тупкараганского района.
Приказом отдела образования Тупкараганского района от 12 апреля учитель Акшукурской школы-гимназии получила «строгий выговор». 14 апреля на основании вышеуказанного приказа педагог уволена по собственному желанию. Пресс-служба Управления образования Мангистауской области
Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения» привлечена директор школы-гимназии.
В настоящее время в связи с несогласием родителей данным решением вопрос будет пересмотрен и будут приняты соответствующие меры. Пресс-служба Управления образования Мангистауской области
Отметим, что родители ребенка требуют лишить уволившуюся учительницу права заниматься преподавательской деятельностью и больше не допускать ее к обучению детей.