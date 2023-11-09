В Актау родители школьников вступились за уволенного педагога

Родители утверждают, что учительницу лишили должности незаконно. Между тем, администрация учебного заведения настаивает, что педагога уволили за прогулы, сообщает Zakon.kz.

Внезапное увольнение учителя в одной из школ Актау посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей, пишет Lada. По их мнению, педагог была образцовым и уходить не собиралась, поэтому новость шокировала и их самих, и учеников.

"Уволили нашего учителя, классного руководителя Наталью Викторовну Дроздову. Она учитель биологии с 34-летним стажем работы. Наталья Викторовна является представителем учительской династии. За время своей работы показала очень высокие результаты и достижения своих учеников", - рассказали родители школьников.

Причиной увольнения назвали отсутствие педагога на рабочем месте. Наталья Дроздова сообщила, что, по ее мнению, причиной конфликта стало то, что она обращалась в различные инстанции по поводу невыплаты заработной платы.

"Директор согласился подписать на отгулы. 2 ноября, соответственно, когда меня официально не было в школе, исполняющий обязанности директора составила акты, что я отсутствую на работе. Директор школы в настоящее время находится в отпуске. В результате меня уволили по статье. Причиной конфликта, скорее всего, стало то, что им не нравится, что я обращаюсь во все инстанции, подаю обращения, чтобы добиться законной справедливости в оплате труда учителей", - заявила Наталья Дроздова.



После резонанса, который подняли родители школьников, в отделе образования Актау создали комиссию, члены которой решили восстановить педагога в должности.

Летом 2023 года мы рассказали о случае в Туркестанской области, где родители и учителя отстаивали школу. После того, как чиновники признали здание школы аварийным, а суд постановил снести здание учебного заведения, родители учеников и педагоги решили круглосуточно дежурить у школы.