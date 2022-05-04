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00:59 04.05.2022

Врач посоветовал собрать актуальную аптечку перед майскими праздниками

лекарства Фото: pixabay
Терапевт Алексей Хухрев порекомендовал во время майских праздников запастись средством для регидратации, активированным углем, антигистаминными препаратами и лекарствами от отравления, передает Zakon.kz.

В беседе с телеканалом «Москва 24» врач отметил, что препараты для регидратации помогают восполнить потерю электролитов при расстройстве желудка. Недостаток этого вещества приводит к слабости, боли в мышцах и тошноте у отравившегося пациента.

Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что все остальное терпит, а это требует восполнения, – подчеркнул врач.

Также специалист посоветовал в период пробуждения насекомых иметь под рукой лекарства от аллергии, которые помогут снять неприятные симптомы при укусе. Кроме того, Хухрев порекомендовал иметь в аптечке обезболивающие препараты, пластыри, бинты, зеленку, а также средство от ожогов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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