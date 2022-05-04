01:30 04.05.2022
Более миллиона тенге заплатила жительница города Шу за лжеинвестиции
Фото: Zakon.kz
35-летняя женщина в октябре 2021 года отдала 1,1 млн тенге знакомой, которая пообещала ей увеличение доходов ежемесячно на 20% за счет инвестиций в золото одного из ломбардов, передает Zakon.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шуского районного отдела полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя жительница города Шу. Задержанная дала признательные показания. Пресс-служба ДП Жамбылской области
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК.
Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и отказываться от сомнительных сделок.