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Законодательство РК
01:30 04.05.2022

Более миллиона тенге заплатила жительница города Шу за лжеинвестиции

клетка Фото: Zakon.kz
35-летняя женщина в октябре 2021 года отдала 1,1 млн тенге знакомой, которая пообещала ей увеличение доходов ежемесячно на 20% за счет инвестиций в золото одного из ломбардов, передает Zakon.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шуского районного отдела полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя жительница города Шу. Задержанная дала признательные показания. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК.

Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и отказываться от сомнительных сделок.

Елена Беляева
Шу
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