Россия смогла избежать дефолта по евробондам

России удалось избежать дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте за считанные часы до окончания льготного периода, сообщает Deutsche Welle.

Инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, которые должны были быть погашены до 4 апреля.

Сообщается, что европейские клиринговые центры обработали платеж от российского Министерства финансов на 650 миллионов долларов за 11 часов до окончания льготного периода, после чего эти средства начали распределять среди держателей евробондов «Россия-2022» и «Россия-2042».

Минфин США одобрил транзакцию, так как выплаты осуществлялись из внутренней валютной выручки, а не за счет замороженных международных резервов.

Следующая критическая дата – 25 мая, когда истекает срок действия лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которая позволяет выплачивать проценты держателям российских облигаций. Затем, 27 мая, должна быть проведена выплата по облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

Если бы 4 мая держатели облигаций внешнего займа России не получили выплаты в долларах, они могли бы активировать кредитные дефолтные свопы – контракты, которые гарантируют, что инвестор вернет себе большую часть средств в случае дефолта заемщика.

Таких контрактов, связанных с внешними обязательствами России, заключено уже в общей сложности на 6 миллиардов долларов. С начала военного конфликта в Украине стоимость таких контрактов стремительно выросла.