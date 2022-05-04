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07:16 04.05.2022

Twitter может стать платным для организаций и государственных структур

Илон Маск твиттер Фото: pixabay
Американский предприниматель Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Бизнесмен намерен внести изменения в работу социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур, сообщает ТАСС.

По словам Илона Маска, Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей. Но есть вероятность внедрения небольшой платы для коммерческих или государственных пользователей.

25 апреля руководство Twitter заявило о том, что американский предприниматель Илон Маск приобретет компанию за 44 млрд долларов.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, если миллиардер решит расторгнуть соглашение, он должен будет выплатить Twitter штраф в 1 млрд долларов.

Если инициатором разрыва выступит Twitter, компенсацию получит Маск. Дата окончательного закрытия сделки назначена на 24 октября 2022 года.

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