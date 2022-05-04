Продажа «Челси» оказалась на грани срыва

Сделка по продаже лондонского «Челси» находится на грани срыва, сообщает Чемпионат.

Сообщается, что Роман Абрамович требует вернуть ему 1,7 млрд евро, которые были даны клубу в долг через материнскую компанию Fordstam Limited. Правительство Великобритании не хочет, чтобы российский бизнесмен получил деньги от продажи «Челси».

Поскольку последнее слово при выборе покупателя остается за Абрамовичем, заключение сделки находится под вопросом.

Ранее стало известно, что на приобретение «Челси» претендуют британский бизнесмен Джим Рэтклифф, совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и консорциум, в который входят пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.

26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси».

2 марта он объявил, что намерен продать клуб. 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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