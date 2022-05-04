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08:35 04.05.2022

Еврокомиссия направила странам ЕС проект нефтяного эмбарго против России

Евросоюз Россия нефтяное эмбарго Фото: pixabay
Проект эмбарго на нефть из РФ предполагает, что запрет будет вводиться постепенно в течение шести-восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, сообщает Zakon.kz.

Европейская комиссия представила государствам – членам ЕС проект нового пакета санкций против России, включающий в себя нефтяное эмбарго, сообщает Deutsche Welle.

Документ, предусматривающий постепенный запрет на импорт российской нефти в течение шести-восьми месяцев, Еврокомиссия направила в ночь на среду, 4 мая.

Исключения делаются только для Венгрии и Словакии, сильно зависящим от российской нефти. По словам представителя ЕС, должно быть разрешено продолжать импорт до конца 2023 года.

По мнению европейских дипломатов, предложение Еврокомиссии может вызвать новый спор: Чехия и Болгария также настаивают на исключениях, утверждая, что их экономика тоже сильно зависит от российской нефти.

Шестой пакет санкций против России, основным элементом которого является нефтяное эмбарго, страны ЕС должны впервые рассмотреть 4 мая.

Для его принятия требуется единогласное решение всех 27 государств Евросоюза, однако Венгрия пригрозила наложить вето на нефтяное эмбарго, если оно ограничит надежность ее поставок.

По данным Будапешта, 65% необходимой Венгрии нефти она получает по нефтепроводу «Дружба».

Данияр Кунафин
Россия Евросоюз
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