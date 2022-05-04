«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов-2022

Ответная встреча полуфинала ЛЧ, которая прошла в Вильярреале, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2.

Начало матча осталось за «подводниками», которые к окончанию первого тайма вели со счетом 2:0 благодаря голам французов Булайе Диа и Франсиса Коклена, тем самым сравняв счет по сумме двух матчей.

Однако на второй тайм «красные» не только восстановили равновесие, но и вырвали победу.

Сначала Фабиньо сократил отставание, затем Луис Диас сравнял счет, а точку в этом поединке на 74-й минуте поставил Садио Мане. Итог встречи – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

Другой финалист ЛЧ-2022 определится поздно ночью 4 мая в матче «Реала» против «Манчестер Сити».

Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 000 000 тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.