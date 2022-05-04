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08:43 04.05.2022

«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов-2022

Футбол Ливерпуль Финал ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
Английский «Ливерпуль» вышел в финал нынешней Лиги чемпионов, отыгравшись со счета 0:2 на выезде в матче с «Вильярреалом» из Испании, сообщает Zakon.kz.

Ответная встреча полуфинала ЛЧ, которая прошла в Вильярреале, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2.

Начало матча осталось за «подводниками», которые к окончанию первого тайма вели со счетом 2:0 благодаря голам французов Булайе Диа и Франсиса Коклена, тем самым сравняв счет по сумме двух матчей.

Однако на второй тайм «красные» не только восстановили равновесие, но и вырвали победу.

Сначала Фабиньо сократил отставание, затем Луис Диас сравнял счет, а точку в этом поединке на 74-й минуте поставил Садио Мане. Итог встречи – 3:2 в пользу «Ливерпуля».

Другой финалист ЛЧ-2022 определится поздно ночью 4 мая в матче «Реала» против «Манчестер Сити».

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