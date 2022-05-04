Международный день пожарных отмечают 4 мая

Немного подробнее об истории праздника.

В декабре 1998 года в Австралии горели леса. Пламя распространялось стремительно быстро. Пожарные штата Виктория не смогли справиться с огнем самостоятельно и вызвали подмогу.

Команда из пяти пожарных отреагировала на экстренный вызов и отправилась на борьбу со стихией. Однако подкрепление оказалось в непосредственной близости от пламени, так как ветер внезапно изменил свое направление.

Спастись из огненного плена им не удалось. Их машина в считанные секунды оказалась объята пламенем.

Эта трагедия не была первой, однако именно она подтолкнула к учреждению Международного дня. В качестве даты празднования был выбран день чествования Святого Флориана, считающегося небесным покровителем пожарных.

Стоит отметить, что символом Международного дня пожарных является красно-синяя лента. Красный цвет обозначает огонь, а синий, соответственно, – воду.

В Казахстане профессиональный праздник пожарных ежегодно отмечается 17 апреля – День противопожарной службы. Дата этого праздника учреждена в честь подписания в СССР 17 апреля 1918 года Декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем».