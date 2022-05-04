Пленарное заседание Мажилиса – 4 мая 2022 года
На заседании принесет присягу депутат Мажилиса Парламента РК Закиржан Кузиев. Будет обсуждаться вопрос об избрании депутата Закиржана Кузиева в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Депутаты Мажилиса рассмотрят переход депутата Мажилиса Парламента РК Айдоса Сарыма из Комитета по социально-культурному развитию в Комитет по международным делам, обороне и безопасности.
Также депутаты подготовят заключения по проектам:
конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме»;
закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии»;
закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь».
Депутаты рассмотрят несколько законопроектов:
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности» (первое чтение);
«О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения»;
«О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года».