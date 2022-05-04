Пленарное заседание Мажилиса – 4 мая 2022 года

На заседании принесет присягу депутат Мажилиса Парламента РК Закиржан Кузиев. Будет обсуждаться вопрос об избрании депутата Закиржана Кузиева в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Депутаты Мажилиса рассмотрят переход депутата Мажилиса Парламента РК Айдоса Сарыма из Комитета по социально-культурному развитию в Комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Также депутаты подготовят заключения по проектам:

конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме»;

закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии»;

закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь».

Депутаты рассмотрят несколько законопроектов: