09:40 04.05.2022
В России идет скрытая волна COVID-19 – иммунолог
Фото: pixabay
Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил о скрытой волне коронавирусной инфекции в России, передает Zakon.kz.
В беседе с ura.ru иммунолог объяснил, что невысокий подъем заболеваемости COVID-19 в крупных российских городах наблюдается из-за отмены ограничительных мер и снижения уровня вакцинации.
Сейчас идет скрытая волна COVID. Это не такие волны, как при «Омикроне», «Дельте». Такого нет, и мы бы их увидели. Но знаете, как на воде бывают волны, не как цунами, но просто волны. У нас примерно та же ситуация. По крупным городам мы уже видим, и как я думал, это началось во вторую половину апреля. Но май пройдет, и к июню все опять может стихнуть.Николай Крючков
Как заверил кандидат медицинских наук, «это естественные колебания».
Когда мы говорим, что у нас вакцинация не идет, отмена мер – это все создает условия, на фоне которых инфекции гораздо проще распространяться.Николай Крючков
По словам иммунолога, инфекция не ведет себя так, что она стабилизируется и месяцами все одинаково. Крючков считает, что в России еще рано отменять все коронавирусные ограничения.
Единственный вариант, который напрашивается, – это массовая вакцинация групп риска. И перестать распространять сообщения в медиа, что это обычное ОРВИ, что все закончилось, что не нужны никакие меры. Маски, по крайней мере в общественных местах, нужно вернуть. В транспорте – обязательно. Ничего страшного тут нет.Николай Крючков