Альварес и Бивол провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе

На кону этого 12-раундового противостояния пояс Дмитрия Бивола. В Лас-Вегасе боксеры ответили на вопросы журналистов и устроили дуэль взглядов.

В случае успеха «Канело» над россиянином в сентябре планируется его третий бой с Геннадием Головкиным. В свою очередь GGG уже выполнил свое условие для трилогии с мексиканцем, нокаутировав 9 апреля японца Риоту Мурату в Сайтаме.