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09:54 04.05.2022

Альварес и Бивол провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе

Бокс Поединок Фото: Twitter/MatchroomBoxing
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол из России встретились на дуэли взглядов, сообщает Zakon.kz.

На кону этого 12-раундового противостояния пояс Дмитрия Бивола. В Лас-Вегасе боксеры ответили на вопросы журналистов и устроили дуэль взглядов.

В случае успеха «Канело» над россиянином в сентябре планируется его третий бой с Геннадием Головкиным. В свою очередь GGG уже выполнил свое условие для трилогии с мексиканцем, нокаутировав 9 апреля японца Риоту Мурату в Сайтаме.

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