09:54 04.05.2022
Альварес и Бивол провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе
Фото: Twitter/MatchroomBoxing
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес и обладатель титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол из России встретились на дуэли взглядов, сообщает Zakon.kz.
На кону этого 12-раундового противостояния пояс Дмитрия Бивола. В Лас-Вегасе боксеры ответили на вопросы журналистов и устроили дуэль взглядов.
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 3, 2022
FACE OFF 👀#CaneloBivol pic.twitter.com/zGQv2vzIXC
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В случае успеха «Канело» над россиянином в сентябре планируется его третий бой с Геннадием Головкиным. В свою очередь GGG уже выполнил свое условие для трилогии с мексиканцем, нокаутировав 9 апреля японца Риоту Мурату в Сайтаме.