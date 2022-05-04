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Законодательство РК
09:52 04.05.2022

Нужно ли платить налоги при покупке криптовалюты

нужно ли платить налоги с криптовалюты Фото: unsplash
На сайте электронного правительства казахстанец задал вопрос, каким образом оплачивать налоги при купле-продаже криптовалюты, предусмотрено ли это законодательством, передает Zakon.kz.

При покупке любого цифрового актива (Bitcoin, Ethereum, USDT и т.д.) и извлечения из этого прибыли как мне оплачивать налоги, связанные с криптовалютой? И как узаконить данную деятельность? – прозвучал вопрос.

В Комитете государственных доходов МФ РК ответили, что согласно п. 8 ст. 33-1 закона «Об информатизации» лицо, осуществляющее майнинг, становится собственником цифровых активов (криптовалюта), возникших в результате майнинга.

Вместе с тем, согласно пункту 3 этой же статьи, выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законами РК. Кроме того, на сегодняшний день на территории РК официально функционирующие крипто-биржи отсутствуют. Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в КГД, криптовалюта зачастую обменивается на зарубежных крипто-биржевых площадках, и, таким образом, оборот криптовалюты происходит за пределами РК.

При этом, если физическое лицо совершает действия на зарубежной крипто-бирже, то возникает обязательство уплаты подоходного налога в соответствии с положениями статьи 332 Налогового кодекса.

В КГД сообщили, что если те же действия совершает юридическое лицо, то возникает обязательство уплаты подоходного налога в соответствии с положениями, указанными в статье 228 Налогового кодекса.

В случае отсутствия реализации криптовалюты доход не возникает.

Лариса Черненко
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