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10:02 04.05.2022

Шесть казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

рк, кви, сутки, данные Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 3 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусом выявили в Нур-Султане, Алматы и Мангистауской области, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 1,

  • в Мангистауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 1,

  • в Шымкенте – 16,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 1 291 127 человек.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Казахстан
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