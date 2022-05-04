10:02 04.05.2022
Шесть казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 3 мая в Казахстане. Согласно данным, заболевших коронавирусом выявили в Нур-Султане, Алматы и Мангистауской области, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 1,
в Мангистауской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 1,
в Шымкенте – 16,
в ВКО – 1,
в Жамбылской области – 6,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране от коронавируса выздоровели 1 291 127 человек.