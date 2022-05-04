Шесть казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 1,

в Мангистауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 26 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 1,

в Шымкенте – 16,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 6,

в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 1 291 127 человек.