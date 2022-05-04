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10:20 04.05.2022

На Madrid Mutua Open не осталось ни одного казахстанца

Теннис Поражение Мадрид Фото: ktf.kz
Лидеры казахстанского тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик проиграли свои матчи одиночного разряда на крупном турнире в столице Испании, передает Zakon.kz.

Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Madrid Mutua Open не смогла одолеть теннисистку из Швейцарии Жиль Тайхманн – 3:6, 1:6. Александр Бублик на старте этих соревнований проиграл представителю Сербии Миомиру Кецмановичу – 4:6, 5:7.

Также горечь поражения познал, но уже на Челленджере в Маутхаузене (Австрия), казахстанский теннисист Тимофей Скатов. В первом круге уроженец Петропавловска уступил чешскому спортсмену Иржи Лехечке со счетом 7-6, 3-6, 4-6.

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Куандык Шынасилов
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