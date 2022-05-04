ПРАВМЕДИА: Достигнуты ли цели жилищной реформы?

Какими темпами проходит процесс их создания? И что будет, если к установленному сроку ОСИ или ПТ жильцы дома так и не создадут?

Предварительные итоги трансформации ЖКХ подведем с Аркадием Рубцовым, руководителем Комитета по жилищной реформе СРО НАК РК в прямом эфире ПРАВМЕДИА.

В программе:

ОСИ и ПТ – новые формы управления общим имуществом.

Совет дома: трансформация органа управления.