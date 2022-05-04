11:00 04.05.2022
ПРАВМЕДИА: Достигнуты ли цели жилищной реформы?
Фото: pixabay
1 июля в Казахстане завершается жилищная реформа. К этой дате вместо привычных КСК в каждом многоквартирном доме должен быть создан свой орган управления в форме ОСИ или ПТ, передает Zakon.kz.
Какими темпами проходит процесс их создания? И что будет, если к установленному сроку ОСИ или ПТ жильцы дома так и не создадут?
Предварительные итоги трансформации ЖКХ подведем с Аркадием Рубцовым, руководителем Комитета по жилищной реформе СРО НАК РК в прямом эфире ПРАВМЕДИА.
В программе:
ОСИ и ПТ – новые формы управления общим имуществом.
Совет дома: трансформация органа управления.
Что ожидает собственников – вредные советы.
Останутся ли КСК после 1 июля 2022 года.