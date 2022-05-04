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Законодательство РК
11:00 04.05.2022

ПРАВМЕДИА: Достигнуты ли цели жилищной реформы?

КСК, жилищная реформа Фото: pixabay
1 июля в Казахстане завершается жилищная реформа. К этой дате вместо привычных КСК в каждом многоквартирном доме должен быть создан свой орган управления в форме ОСИ или ПТ, передает Zakon.kz.

Какими темпами проходит процесс их создания? И что будет, если к установленному сроку ОСИ или ПТ жильцы дома так и не создадут?

Предварительные итоги трансформации ЖКХ подведем с Аркадием Рубцовым, руководителем Комитета по жилищной реформе СРО НАК РК в прямом эфире ПРАВМЕДИА.

В программе:

  • ОСИ и ПТ – новые формы управления общим имуществом.

  • Совет дома: трансформация органа управления.

  • Что ожидает собственников – вредные советы.

  • Останутся ли КСК после 1 июля 2022 года.

Ирина Лукичева
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