Адмпроцедуры сократят для привлечения инвестиций в геологоразведку – Минэкологии

В целях улучшения инвестиционной привлекательности геологоразведки нами совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Первое – это утверждение соглашения на геологическое изучение недр на малоизученных осадочных бассейнах. В случае обнаружения перспективных ресурсов углеводородного сырья будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках улучшенного модельного контракта. Сериккали Брекешев

По его словам, подход будет обеспечиваться путем внедрения лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных территориях, являющейся новым инструментом. Он добавил, что это обеспечит более высокую юрзащиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в улучшенном модельном контракте. Соответствующие поправки разработаны и направлены в Минэнерго в рамках законопроекта по внесению изменений в Кодекс о недрах.