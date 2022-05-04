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Законодательство РК
11:23 04.05.2022

Адмпроцедуры сократят для привлечения инвестиций в геологоразведку – Минэкологии

Казахстан, добыча полезных ископаемых, инвестиции, условия, улучшение Фото: pixabay
В настоящее время прорабатываются поправки в законодательство, улучшающие инвестиционную привлекательность геологоразведки. Об этом на заседании правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент Zakon.kz.
В целях улучшения инвестиционной привлекательности геологоразведки нами совместно с заинтересованными госорганами прорабатываются соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство. Первое – это утверждение соглашения на геологическое изучение недр на малоизученных осадочных бассейнах. В случае обнаружения перспективных ресурсов углеводородного сырья будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках улучшенного модельного контракта. Сериккали Брекешев

По его словам, подход будет обеспечиваться путем внедрения лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных территориях, являющейся новым инструментом. Он добавил, что это обеспечит более высокую юрзащиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в улучшенном модельном контракте. Соответствующие поправки разработаны и направлены в Минэнерго в рамках законопроекта по внесению изменений в Кодекс о недрах.

Второй вопрос – это совершенствование законодательства в сфере геологии для повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы. В настоящее время с госорганами прорабатываются законодательные поправки, которые сократят административные процедуры и улучшат инвестиционный климат для привлечения финансовых средств в геологоразведочные работы.Сериккали Брекешев
Оксана Скибан
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан
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