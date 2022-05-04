11:34 04.05.2022
Похолодание и дожди – прогноз погоды в Казахстане на 5-7 мая
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 мая. На севере страны ожидается похолодание, на западе – дожди, передает Zakon.kz.
В южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, а северные области ждет очередное холодное вторжение. РГП «Казгидромет»
Северо-западный антициклон принесет понижение ночных температур до отрицательных.
В западных регионах ожидаются дожди, местами – сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.