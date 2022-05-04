Похолодание и дожди – прогноз погоды в Казахстане на 5-7 мая

В южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, а северные области ждет очередное холодное вторжение. РГП «Казгидромет»

Северо-западный антициклон принесет понижение ночных температур до отрицательных.

В западных регионах ожидаются дожди, местами – сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.