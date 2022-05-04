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12:19 04.05.2022

Момент кражи бриллиантов в столичном магазине попал на видео

бриллиант Фото: pixabay
В Нур-Султане женщина украла из магазина бриллианты на сумму более миллиона тенге, передает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась директор магазина. Она заявила, что неизвестная похитила бриллиантовый комплект стоимостью более 1 млн. тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и просмотра камер видеонаблюдения, установленных в периметре совершения преступления, выявлена подозреваемая.

Ею оказалась 49-летняя жительница города. Установлено, что женщина была частой посетительницей ювелирного магазина и ранее неоднократно делала покупки на крупную сумму. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По информации ведомства, в 17:45 подозреваемая зашла в ювелирный магазин и, воспользовавшись тем, что продавец обслуживала других клиентов, похитила с витрины драгоценный комплект и скрылась с места преступления.

Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «кража». проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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