Возникают вопросы – депутат о проведении Года детей в Казахстане

Мажилисвумен Динара Закиева подчеркнула, что президент, объявив 2022 год Годом детей, отметил, что речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, а о конкретных мерах со стороны государственных органов в области защиты детства.

По ее словам, 70% пунктов плана, уже утвержденного на республиканском уровне, включают в себя такие мероприятия, как творческие конкурсы, сборы, слеты, акции, выработку различных рекомендаций, церемонии открытия школ, строительство которых было ранее запланировано, и даже отдельным пунктом – открытие летнего сезона отдыха в лагерях, включая «Балдаурен», который и так ежегодно проводится, как и все вышеназванные мероприятия.

Создалось впечатление, что включили мероприятия, которые были удобны для того, чтобы завтра отчитаться: «запланировано 50 и исполнено 50», а не для решения актуальных проблем детства в стране. Таким же принципом, видимо, воспользовалось большинство регионов при составлении своих планов, на которые предусмотрели более 100 млрд тенге: от 3 до 32 млрд тенге на регион. Динара Закиева

Так, только Костанайской области было выделено 13,2 млрд тенге на реализацию преимущественно формальных 57 мероприятий по семи направлениям плана проведения Года детей. А в Шымкенте по истечении четырех месяцев до сих пор рассматривают выделение бюджета на предусмотренные мероприятия.