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Законодательство РК
14:20 04.05.2022

Двое детей утонули в канале в Алматинской области

Алматинская область, канал, дети, гибель, мчс Фото: пресс-служба МЧС РК
3 мая в 19:05 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в оросительном канале, расположенном на окраине с. Жандосова Карасайского района Алматинской области, утонули двое детей – шести и восьми лет, передает Zakon.kz.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала (ширина – 6 м, глубина – 1,5 м) родственниками были извлечены тела девочки 2014 г.р. и мальчика 2015 г.р.Пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, дети без присмотра взрослых играли в 300 м от жилого дома, упали в оросительный канал и утонули.

Динара Халдарова
МЧС РК Алматинская область
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