Двое детей утонули в канале в Алматинской области

По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала (ширина – 6 м, глубина – 1,5 м) родственниками были извлечены тела девочки 2014 г.р. и мальчика 2015 г.р. Пресс-служба МЧС РК

По данным ведомства, дети без присмотра взрослых играли в 300 м от жилого дома, упали в оросительный канал и утонули.