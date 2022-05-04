14:20 04.05.2022
Двое детей утонули в канале в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
3 мая в 19:05 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, что в оросительном канале, расположенном на окраине с. Жандосова Карасайского района Алматинской области, утонули двое детей – шести и восьми лет, передает Zakon.kz.
По прибытии на место происшествия выяснилось, что из оросительного канала (ширина – 6 м, глубина – 1,5 м) родственниками были извлечены тела девочки 2014 г.р. и мальчика 2015 г.р.Пресс-служба МЧС РК
По данным ведомства, дети без присмотра взрослых играли в 300 м от жилого дома, упали в оросительный канал и утонули.