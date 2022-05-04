Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:35 04.05.2022

Алаколь, Балхаш, Боровое: в Казахстане подорожали путевки

рк, туризм, стоимость Фото: Zakon.kz
В Казахстане в этом году подорожал летний отдых внутри страны, предупреждают туроператоры. По словам председателя Казахстанской туристской ассоциации Рашиды Шайкеновой, путевки на Алаколь подорожали на 30%, передает Zakon.kz.

По данным телеканала «Хабар 24», отдых на казахстанских курортах и санаториях этим летом станет дороже по нескольким причинам:

  • резкое падение курса тенге к доллару,

  • инфляция и рост цен на продукты и товары.

В преддверии сезона отпусков и школьных каникул казахстанцы уже начали бронировать туры на Алаколь, Балхаш, Каспийское побережье, Боровое.

До 30% подорожали путевки на Алаколь. Отрасль остро реагирует на все, что происходит в экономике страны, – сообщила председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

По ее словам, пока неизвестно, каким будет наплыв туристов внутри Казахстана в этом году, так как цифры по числу отдыхающих будут известны только осенью.

Как отмечается, в 2021 году был поставлен рекорд по числу путешествующих казахстанцев по красотам своей страны – их количество достигло 7 млн.

По данным Бюро национальной статистики, всего в Казахстане порядка четырех тысяч мест размещения. Средняя стоимость пребывания одного человека в сутки составляет около 7 тысяч тенге.

Динара Халдарова
Алаколь Балхаш Боровое Казахстан
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 5 мая
04.05.2022
В Казахстане появились три новые области — президент подписал указ
04.05.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: установлен подозреваемый
04.05.2022
Льготное автокредитование – Ускенбаев объяснил, почему затянулся запуск программы
04.05.2022
В казахстанских ЦОНах перестанут выдавать расписки
04.05.2022
Главная Топ LIVE Все