Алаколь, Балхаш, Боровое: в Казахстане подорожали путевки

По данным телеканала «Хабар 24», отдых на казахстанских курортах и санаториях этим летом станет дороже по нескольким причинам:

резкое падение курса тенге к доллару,

инфляция и рост цен на продукты и товары.

В преддверии сезона отпусков и школьных каникул казахстанцы уже начали бронировать туры на Алаколь, Балхаш, Каспийское побережье, Боровое.

До 30% подорожали путевки на Алаколь. Отрасль остро реагирует на все, что происходит в экономике страны, – сообщила председатель Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

По ее словам, пока неизвестно, каким будет наплыв туристов внутри Казахстана в этом году, так как цифры по числу отдыхающих будут известны только осенью.

Как отмечается, в 2021 году был поставлен рекорд по числу путешествующих казахстанцев по красотам своей страны – их количество достигло 7 млн.