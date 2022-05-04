15:24 04.05.2022
Новак Джокович зафиксировал новый рекорд в мужском теннисе
Фото: Instagram/atptour
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка планеты серб Новак Джокович довел счет в личных встречах с французом Гаэлем Монфисом до 18:0, сообщает Zakon.kz.
18-ю победу над французским теннисистом Джокович одержал во втором круге «Мастерса», который в эти дни проходит на кортах Мадрида. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу лучшего теннисиста мира. Данный показатель стал рекордным на уровне ATP-Тура.
Счет 17:0 был ранее зафиксирован в пяти противостояниях:
Бьорн Борг – Витас Герулайтис
Роджер Федерер – Михаил Южный
Рафаэль Надаль – Ришар Гаске
Иван Лендл – Тим Майотт
Роджер Федерер – Давид Феррер
В третьем круге Madrid Mutua Open-2022 Новака Джоковича ждет соперничество со знаменитым британцем Энди Марреем.
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