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15:24 04.05.2022

Новак Джокович зафиксировал новый рекорд в мужском теннисе

Теннис Рекорд Фото: Instagram/atptour
20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка планеты серб Новак Джокович довел счет в личных встречах с французом Гаэлем Монфисом до 18:0, сообщает Zakon.kz.

18-ю победу над французским теннисистом Джокович одержал во втором круге «Мастерса», который в эти дни проходит на кортах Мадрида. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу лучшего теннисиста мира. Данный показатель стал рекордным на уровне ATP-Тура.

Счет 17:0 был ранее зафиксирован в пяти противостояниях:

Бьорн Борг – Витас Герулайтис

Роджер Федерер – Михаил Южный

Рафаэль Надаль – Ришар Гаске

Иван Лендл – Тим Майотт

Роджер Федерер – Давид Феррер

В третьем круге Madrid Mutua Open-2022 Новака Джоковича ждет соперничество со знаменитым британцем Энди Марреем.

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Куандык Шынасилов
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