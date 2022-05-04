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Законодательство РК
15:20 04.05.2022

В Алматы увеличат расходы на оборону и социальную сферу

изменения в бюджет Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Маслихат Алматы подготовил проект решения, которым вносятся изменения в бюджет города на 2022-2024 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается утвердить расходы на оборону в размере 7 515 744 тысяч тенге. Ранее они планировались в размере 7 465 744 тыс. тенге.

Также планируется увеличить расходы на обеспечение общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме 28 582 002 тысячи тенге. Прежний вариант – 27 132 002 тыс. тенге.

Вырастут расходы на образование и здравоохранение – до 289 799 715 тысяч тенге и 41 657 489 тыс. тенге, соответственно (было 289 759 715 тыс. тенге и 41 557 489 тыс. тенге).

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение увеличатся до 40 562 252 тыс. тенге (в прежней редакции – 40 462 252 тыс. тенге).

Претерпят изменения и расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, на эти цели планируется выделить 157 275 877 тыс. тенге (было 156 905 877 тыс. тенге).

Кроме того, планируется увеличить расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство до 36 996 831 тыс. тенге (ранее – 36 906 831 тыс. тенге).

Вместе с тем снизят расходы на транспорт и коммуникации до 123 345 729 тыс. тенге (было 123 695 729 тыс. тенге).

В целом бюджет города на три года составит:

1. Доходы – 1 030 714 024 тыс. тенге, в том числе:

  • налоговым поступлениям – 813 018 325 тыс. тенге;

  • неналоговым поступлениям – 4 099 585 тыс. тенге;

  • поступлениям от продажи основного капитала – 35 369 200 тыс. тенге;

  • поступлениям трансфертов – 178 226 914 тыс. тенге;

2. Затраты – 1 045 296 359,2 тыс. тенге.

При этом дефицит бюджета планируется в -77 000 553,2 тыс. тенге;

Проект решения размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.

Лариса Черненко
Открытые НПА Алматы
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