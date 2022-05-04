15:43 04.05.2022
Дефицит продовольствия в мире продолжает расти
Фото: pixabay
Число людей, которые столкнулись с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности, выросло за год примерно на 40 миллионов. Об этом говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (ГНАФК) ООН, передает Zakon.kz.
Из-за мировых экономических потрясений, конфликтов и экстремальных погодных явлений в 2021 году по меньшей мере 193 миллиона человек в 53 странах оказались под угрозой голода, пишет 1prime.ru.
Эти цифры также являются суровым предупреждением о тревожной тенденции: острая нехватка продовольствия неуклонно растет в течение последних нескольких лет, – сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Наихудшая ситуация в сфере продовольственных кризисов сложилась в Демократической Республике Конго. За ней расположились Афганистан, Эфиопия, Йемен и северо-запад Нигерии. Позиции с 5-й по 10-ю занимают Сирия, Судан, Южный Судан и Гаити.