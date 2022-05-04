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Законодательство РК
15:43 04.05.2022

Дефицит продовольствия в мире продолжает расти

голод Фото: pixabay
Число людей, которые столкнулись с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности, выросло за год примерно на 40 миллионов. Об этом говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (ГНАФК) ООН, передает Zakon.kz.

Из-за мировых экономических потрясений, конфликтов и экстремальных погодных явлений в 2021 году по меньшей мере 193 миллиона человек в 53 странах оказались под угрозой голода, пишет 1prime.ru.

Эти цифры также являются суровым предупреждением о тревожной тенденции: острая нехватка продовольствия неуклонно растет в течение последних нескольких лет, – сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Наихудшая ситуация в сфере продовольственных кризисов сложилась в Демократической Республике Конго. За ней расположились Афганистан, Эфиопия, Йемен и северо-запад Нигерии. Позиции с 5-й по 10-ю занимают Сирия, Судан, Южный Судан и Гаити.

Ирина Лукичева
Афганистан Гаити Йемен Эфиопия Южный Судан
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