Дефицит продовольствия в мире продолжает расти

Из-за мировых экономических потрясений, конфликтов и экстремальных погодных явлений в 2021 году по меньшей мере 193 миллиона человек в 53 странах оказались под угрозой голода, пишет 1prime.ru.

Эти цифры также являются суровым предупреждением о тревожной тенденции: острая нехватка продовольствия неуклонно растет в течение последних нескольких лет, – сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).