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15:48 04.05.2022

Чем занимаются волонтеры в Казахстане – исследование

волонтеры в Казахстане Фото: pixabay
В Казахстане численность волонтеров сократилась на 10% за год. По данным аналитиков, в 2021 году волонтерской деятельностью занимались 45,4 тыс. человек – на 9,9% меньше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что, по данным отчета, в региональном разрезе большая часть волонтеров — 28,9% от Казахстана, или 13,1 тыс. человек — были заняты в столице.

В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская область (6,7 тыс. человек, плюс 24,2%) и Алматы (4 тыс. человек, минус 42,1%),– отмечено в исследовании.

По данным аналитиков Ranking.kz, меньше всего заинтересованы в волонтерстве жители Атырауской области: всего 60 человек на весь регион, минус 45,5% за год.

В публикации говорится, что более трети волонтеров страны занимались сбором средств на благотворительность или другой социальный проект: 16 тыс. человек — на 3,2% меньше, чем годом ранее.

Среди наиболее популярных направлений стали: благоустройство и очистка территории своего населенного пункта (10,3 тыс. человек), социальные работы (8,6 тыс. человек), предоставление любой бесплатной медицинской помощи или юридической консультации, проведение неоплачиваемого занятия, тренировки, консультирования (3 тыс. человек), организация спортивных, культурных и других мероприятий (1,7 тыс. человек), – говорится в сообщении.

Меньше всего, как отмечают исследователи, волонтеров было занято поисками людей: в этом сегменте был задействован лишь 301 человек.

Анастасия Московчук
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