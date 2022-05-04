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15:56 04.05.2022

Курс доллара снизился еще почти на пять тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 436,85 тенге, снизившись на 4,80 тенге, передает Zakon.kz.

Торги по остальным валютам не завершились.

Российский рубль торговался по курсу 6,22 тенге, предложение составило 6,5 тенге.

За евро просили 458 тенге, предложение не поступило.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441-446 тенге, евро – по 458-465 тенге, российские рубли – по 5,5-5,95 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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